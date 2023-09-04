Челябинск, 4 сентября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В офисе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» («ПОВВ») в Челябинске прошли обыски. Следственные мероприятия сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета России провели в рамках возбуждённого уголовного дела о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 4 сентября сообщил «Коммерсантъ»

Иван Шилов ИА Регнум

По данным URA. RU, силовики изъяли документы, а директора Сергея Хабирова увезли на допрос.

Как заявили в Контрольно-счётной палате (КСП) региона, уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») следственные органы возбудили по материалам проведённой палатой проверки в МУП «ПОВВ».

«Уголовное дело возбуждено Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Челябинской области в отношении руководства ООО «Водоканалсистемы» и неустановленных сотрудников МУП «ПОВВ» по факту хищения денежных средств путём обмана, из корыстной заинтересованности», ― говорится в сообщении КСП в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Нижегородской области предъявила обвинение во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере бывшим сотрудникам компании «Нижегородский водоканал». По версии следствия, директор, заместитель и три работника водоканала вступили в сговор и занялись вымогательством взяток у руководителей шести компаний-контрагентов. В общей сложности фигуранты уголовного дела успели получить в виде взяток свыше 40 млн рублей.

В Петербурге летом прошлого года сотрудники правоохранительных органов возобновили обыски по уголовному делу в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».