Москва, 4 сентября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Ситибанк (дочерняя структура американской Citigroup) демонтирует все свои банкоматы до конца года, сообщили 4 сентября в пресс-службе кредитной организации.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

В 2021 году Ситибанк объявил, что продаст розничный бизнес в 14 странах, в том числе в России. Банк в течение нескольких лет сокращал обслуживание розничных клиентов среднего класса.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года в России 45 банкам, с долями иностранных граждан из недружественных стран, в том числе Ситибанку, временно запретили совершать сделки.

Ситибанк в рамках сворачивания розничного бизнеса и бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями планирует сократить 2,3 тыс. сотрудников.

Также планируется сокращение потребительских кредитов, кредитных карт и вкладов, брокерских и депозитарных услуг для физических лиц. В декабре Ситибанк продал «Уралсибу» портфель потребительских кредитов.