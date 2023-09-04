Санкт-Петербург, 4 сентября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил 4 сентября, что команда близка к согласованию сенсационного трансфера универсального игрока, способного выступать на различных позициях.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Медведев

Он отметил, что до закрытия трансферного окна в России осталось чуть более недели, в то время как в большинстве стран Европы оно уже закрылось. По словам Медведева, это даёт определённые преимущества, когда игрок может покинуть клуб, но замену ему найти будет невозможно.

«Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не буду называть клуб и страну», — заявил он ТАСС.

Как отметил Медведев, игрок способен выступать на разных позициях, в том числе, с учётом его молодого возраста, и на перспективу.

Как сообщало 23 июля ИА Регнум, «Зенит» объявил о трансфере защитника сборной Сербии Страхини Эраковича. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. Эраковичем также интересовался московский «Спартак», готовый, по информации СМИ, предложить за него €7 млн.

«Зенит» 15 июля 2023 года стал победителем Суперкубка России. Трофей команда выиграла уже в восьмой раз подряд. Матч прошёл на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, его посетили 40 тыс. зрителей. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, но «сине-бело-голубые» оказались сильнее столичного ЦСКА и в итоге выиграли послематчевую серию пенальти.