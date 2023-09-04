Москва, 4 сентября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Грибники нашли в лесу в Калужской области предположительно обломки зенитной ракеты С-200, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум С-200

Как стало известно, накануне грибники в районе деревни Грачёвка нашли неизвестные обломки. Они предположили, что это детали сбитого беспилотника и сообщили о находке в полицию.

Прибывшие на место эксперты обнаружили в лесу воронку около 3 м диаметром и глубиной порядка 2 м. В центре воронке находился объект размером около 2м. Предположительно это обломки управляемой зенитной ракеты С-200. В районе её падения лес оказался поражён в радиусе 50 м.

Что именно за обломки найдены предстоит установить жкспертам.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

30 августа сообщалось, что российские военные уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа в небе над территорией Калужской области. Кроме того, еще один такой дрон попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Дзержинском районе. При ударе начался пожар, который оперативно потушили.