Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Россия и Турция приближаются к ежегодному товарообороту в размере $100 млрд. Об этом 4 сентября заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«В настоящее время товарооборот между Турцией и Россией составляет 62 млрд долларов. Он продвигается к цели в 100 млрд долларов, и это нас очень радует», — сказал он.

По словам Эрдогана, отношения России и Турции во многих сферах развиваются в позитивном ключе и «переживают совершенно иной период».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия и Турция сохраняют набранный темп развития отношений. Глава государства подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 86%, этот позитивный сохранился тренд по итогам первого полугодия нынешнего года.

Эрдоган днём 4 сентября прибыл в Сочи на переговоры с президентом России. Перед началом встречи в санатории «Русь», Путин отметил, что на ней стороны уделят внимание ситуации в Сирии, Ливии и на Украине. Глава государства указал, что обсудит с турецким коллегой вопрос о возможности зерновой сделки и что Москва открыта для диалога по этой теме.