Химки, Московская область, 4 сентября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Массовое ДТП с 12 автомобилями произошло 4 сентября на трассе М-10 в Химках. Как сообщила пресс-служба подмосковного МВД, движение частично ограничено, пострадавших нет.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По предварительной информации, в 10:30 на 31-м километре автодороги М-10 «Россия» по направлению движения в сторону области произошло попутное столкновение 12 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работает ГИБДД.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня в результате ДТП с участием 12 автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек. После медосмотра 11 пострадавших направили в медучреждения, в работах по ликвидации последствий ДТП участвовали 15 человек и три единицы техники.

Позднее, 27 июля, массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Москве. Предварительно сообщалось о двух пострадавших. Авария произошла в месте развязки шоссе и МКАД.