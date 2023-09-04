Берлин, 4 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал первую фотографию после травмы, которую он получил два дня назад во время занятий спортом. Немецкий политик разметил свою фотографию 4 сентября в соцсети Х (ранее Twitter).

Presse — Und Informationsamt Der/Keystone Press Agency Канцлер Германии Олаф Шольц

На выложенной в интернет фотографии глава правительства запечатлён с повязкой на правом глазу. На его лице также видны царапины.

«Я с нетерпением жду мемов», — написал сообщении с фотографией Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября канцлер ФРГ травмировался во время занятий спортом. По словам представителя правительства, Шольц получил травмы во время пробежки. Политик намеревался уже 4 сентября приступить к исполнению своих обязанностей.

Президент США Джо Байден 2 июня ударился головой во время выхода из вертолёта на лужайке перед Белым домом. После этого глава Белого дома пошутил на эту тему в разговоре с журналистами.