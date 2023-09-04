Вена, 4 сентября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Иран продолжает нарушать ограничения, предусмотренные ядерной сделкой (Совместным всеобъемлющем планом действий), заявило Международное агентство по атомной энергии в своём отчёте, сообщило 4 сентября Reuters.

Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

«Иран по-прежнему нарушает режим ограничительных мер, введённых в отношении его ядерной деятельности сделкой 2015 года», — сообщило МАГАТЭ.

По данным агентства, с момента публикации предыдущего отчёта Тегеран сократил запасы обогащённого урана на 949 кг — до 3 795,5 кг.

Как сообщало ИА Регнум, США в 2018 году вышли из ядерной сделки, которая предполагала, что Иран откажется от развития своей ядерной программы в ответ на постепенное снятие с него американских санкций.

В ответ Тегеран объявил, что отказывается выполнять часть своих обязательств по договору, в том числе о сокращении запасов обогащённого урана и тяжёлой воды. Москва призвала Запад вернуться к выполнению своих обязательств перед Ираном.

28 августа заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают контактировать по вопросу ядерной сделки, в том числе при посредничестве ряда государств Персидского залива.