Москва, 4 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в течение прошедших суток уничтожили порядка 150 военнослужащих ВСУ, а также украинскую боевую технику на херсонском и запорожском направлениях, сообщил 4 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что на запорожском направлении по украинским позициям ударили с помощью авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Кроме того, российские бойцы отразили контратаку отряда 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

«Потери противника составили более 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 «Paladin» и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20», — сообщил Конашенков.

На херсонском направлении в ходе комплексного удара по украинским позициям, ВСУ потеряли до 35 военных, а также восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777, произведённую в США и гаубицу «Мста-Б». Кроме того, на этом направлении российская армия уничтожила склад ВСУ.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении штурмового отряда украинской армии численностью около 20 человек около села Работино. Он отметил, что в регионе сохраняется напряжённая обстановка.

При этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг сообщения о прорыве ВСУ первой линии обороны российской армии в Запорожской области. Он сообщил, что, украинские военные продолжают безуспешно штурмовать первую линию российской обороны, неся большие потери в живой силе и военной технике.