Москва, 4 сентября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело после того, как в метро неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Об этом ИА Регнум сообщил знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Инцидент произошёл 2 сентября на станции «Текстильщики». Как рассказала мать пострадавшего ребёнка, она ехала в месте с дочерью в метро, когда в вагоне мужчина напротив совершил развратные действия в отношении девочки, после чего вышел из вагона и скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Наказанием по данной статье предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

31 августа сообщалось, что мужчина напал на девочку в Барнауле и попытался утащить её в кусты. Как рассказали следователи, девочка смогла дать отпор и убежать. По словам местных жителей, подозреваемого и раньше уличали в слежке за детьми.