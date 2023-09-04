В Москве педофил надругался над девочкой в метро
В Москве педофил пытался совратить восьмилетнюю девочку в метро
Москва, 4 сентября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело после того, как в метро неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Об этом ИА Регнум сообщил знакомый с ситуацией источник.
Инцидент произошёл 2 сентября на станции «Текстильщики». Как рассказала мать пострадавшего ребёнка, она ехала в месте с дочерью в метро, когда в вагоне мужчина напротив совершил развратные действия в отношении девочки, после чего вышел из вагона и скрылся.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Наказанием по данной статье предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
31 августа сообщалось, что мужчина напал на девочку в Барнауле и попытался утащить её в кусты. Как рассказали следователи, девочка смогла дать отпор и убежать. По словам местных жителей, подозреваемого и раньше уличали в слежке за детьми.