Москва, 4 сентября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Российская армия, применяя артиллерию и авиацию, за последние сутки уничтожила два склада с боеприпасами на подконтрольной украинской армии территории Запорожской области, сообщил 4 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Верхняя Терса Запорожской области», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что в общей сложности за прошедшие сутки авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и бронетехнике украинской армии в 126 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил об уничтожении ангара с тяжёлой техникой на южнодонецком направлении. По нему нанёс удар расчёт самоходного миномёта «Тюльпан», который также уничтожил четыре танка и три БМП.

В тот же день Конашенков сообщил, что российская армия уничтожила хранилища топлива ВСУ в одесском порту. Удар нанесли с помощью беспилотников, поразив все назначенные цели.