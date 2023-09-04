Москва, 4 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Постановка комплексов «Сармат» на боевое дежурство серьёзно умерит готовность НАТО идти на эскалацию украинского конфликта, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 4 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Roscosmos/Global Look Press Комплекс «Сармат»

Ранее издание Asia Times предположило, что развёртывание ракетного комплекса «Сармат» серьёзно повлияет на ход конфликта на Украине.

Оценивая это предположение, Онуфриенко призвал не забывать, что совпадение по времени нескольких событий часто увязывается в единую логическую цепочку.

«Хотя о том, что «Сармат» будет поставлен на вооружение, было известно ещё несколько лет назад, задолго до начала специальной военной операции. И то, что наши вчерашние партнёры учтут это, несомненно. Наша ядерная триада будет развиваться и совершенствоваться, и это будет влиять на отношения с американцами, с которыми можно вести диалог только с позиции силы», — сказал Онуфриенко.

Он пояснил, что чем сильнее будет становиться Россия, тем большую договороспособность США и их союзники будут проявлять, общаясь с Москвой.

«Ибо, как показывает практика, со слабыми они не общаются, а просто диктуют им», — сказал военный эксперт.

Однако это не значит, что кураторы киевского режима автоматически станут более лояльны к российским требованиям, после того как «Сармат» встанет на боевое дежурство. Как пояснил Онуфриенко, на эту ситуацию влияет целый комплекс факторов, а не только ядерные силы.

«Если мы перейдём от обороны к наступлению, начнём бить противника, тогда они станут более сговорчивыми, — сказал он. — Все напряжённо следят за тем, победим мы или нет. Если мы победим, то расстановка сил в мире начнёт неизбежно меняться. Она уже меняется. И там ядерное сдерживание будет играть очень серьёзную роль».

Поэтому, как подчеркнул Онуфриенко, развитие ядерной триады необходимо России, так как после взятия Киева её противостояние с Западом не закончится.

При этом он согласился с тем, что вашингтонские стратеги понимают: российско-украинский конфликт, разворачивающийся в условиях, когда РФ располагает «Сарматом», поставленным на боевое дежурство, качественно отличается от той ситуации, когда этот комплекс ещё не был готов.

«Особенно если принять во внимание, что «Сарматы» могут нести гиперзвуковые блоки «Авангард». Поэтому это очень весомый аргумент. Идти на эскалацию так ретиво, как раньше, НАТО уже не может», — подытожил Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британское издание Express, проинформировав своих читателей о готовности «Сармата» к постановке на боевое дежурство, охарактеризовали этот комплекс как «монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты».

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что на Западе этот комплекс уже окрестили «Сатана-2». Дальность его действия — до 18 тыс. км. При необходимости комплекс может быть оснащен гиперзвуковыми блоками «Авангард», которые не наблюдаются радиолокационными системами. «Сармат» может поражать цели с различных траекторий и даже выйти на территорию США с южной стороны, то есть там, где у США не только нет противоракетной обороны, но и систем ПВО.

Китайские аналитики полагают, что развёртывание РС-28 «Сармат» имеет серьёзные последствия как для конфликта на Украине, так и для более широкой стратегической стабильности. Западу в такой ситуации придётся корректировать систему стратегического сдерживания.