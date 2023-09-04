Москва, 4 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. В селе Кахиб Шамильского районе Дагестана 16 человек попали в больницу из-за отправления на поминках, сообщил источник ИА Регнум.

Mos03.ru Скорая помощь

Как стало известно, гости, собравшиеся 3 сентября, чтобы помянуть умершего родственника, вскоре почувствовали себя плохо. В Центральную Шамильскую больницу доставили 16 человек, пятеро из которых дети.

У них предварительно диагностировали кишечную инфекцию. Все госпитализированные находятся в состоянии средней и лёгкой тяжести.

4 июня сообщалось, что одна женщина погибла, ещё шесть человек получили ранения при стрельбе на поминках в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Среди местных жителей, пришедших почтить память умершего, возник конфликт, перешедший в стрельбу.