Москва, 4 сентября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона при любой необходимости старается одной из первых подставить Турции плечо и оказать помощь. Об этом глава государства сказал на встрече в Сочи в понедельник, 4 сентября.

kremlin.ru

«Хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо, помочь простым людям, пострадавшим. То же самое касается борьбы с пожарами», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3830853" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Российский лидер подчеркнул, что это говорит об очень хорошем и высоком уровне российско-турецких отношений. В свою очередь, Эрдоган отметил, что Турция надеется на дополнительные российские самолёты-амфибии для борьбы с лесными пожарами.

«Направленные вами два самолета-амфибии стали для нас в значительной степени спасением. И было бы очень к месту, если бы это количество мы смогли увеличить в два раза, потому что каждое лето у нас сохраняется такая опасность», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум 24 августа, власти Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы для ликвидации с воздуха крупного природного пожара в северо-западной турецкой провинции Чанаккале. Из-за него эвакуировали 1251 человека из 337 домовых хозяйств в девяти деревнях, 72 человека из дома престарелых в деревне Сарыджаэли. Позднее, 26 августа, ситуацию удалось стабилизировать, в том числе при помощи самолётов Бе-200 МЧС России, которые 232 слива воды общим объёмом более двух тыс. тонн на очаги возгораний. Всего российские самолёты совершили 61 вылет.