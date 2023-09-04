Донецк, 4 сентября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Истребители Воздушно-космических сил (ВСК) России за последние сутки сбили над территорией ДНР военный вертолёт украинской армии Ми-8, сообщил 4 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Af.mil Ми-8

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал он.

Всего с начала специальной военной операции на Украине Российская армия уничтожила 467 вражеских самолётов, 248 вертолётов и 6376 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки два украинских самолёта Су-25, а российские истребители — вертолёт Ми-8. Кроме того, ВСУ потеряли 30 беспилотников.

Также в Минобороны 25 августа сообщили, что истребители ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25.