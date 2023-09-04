Москва, 4 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравляет участников XV Всероссийских юношеских Игр боевых искусств в Анапе с началом соревнований. Его напутствие юным спортсменам 4 сентября опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отрадно, что ваш замечательный проект успешно развивается, растёт его популярность среди представителей молодого поколения. Ведь он приобщает юношей и девушек к ценностям здорового, активного образа жизни», — говорится в обращении президента.

Путин отметил, что соревнования способствуют укреплению победных традиций российских борцовских школ, воспитанию у молодёжи твёрдого характера и силы воли, умения держать удар и не сдаваться перед трудностями. Турниры также помогают спортсменам узнать свой уровень подготовки, получить опыт и отточить мастерство, добавил президент.

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