Москва, 4 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На 75-м году жизни умер Заслуженный тренер СССР и чемпион мира 1975 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Владимир Кащей. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России в Telegram-канале.

«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Родился в Сызрани в 1948 году. Был также Заслуженным мастером спорта СССР и бронзовым призёром чемпионата мира 1974 года, победителем и призёром чемпионатов СССР 1972–1975 гг. В союзе напомнили, что после завершения спортивной карьеры конькобежец стал тренером и работал с Центральным советом ДСО «Буревестник» и ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. Кащей имел степень кандидата педагогических наук. После выступления советских спортсменов на Олимпийских играх в Сараево в 1984 году получил орден «Дружбы народов». Воспитал как тренер чемпионов олимпиад, мира и СССР. Был женат на конькобежке, чемпионке и рекордсменке СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Нине Статкевич.