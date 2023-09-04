Курчатов, Курская область, 4 сентября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал здание управления ФСБ России по Курчатовскому району Курской области 3 сентября. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Отмечается, что повреждений и пострадавших в результате удара нет.

Ранее 3 сентября сообщалось, что украинский дрон атаковал город Курчатов. В нежилом здании произошёл пожар, отмечал глава Курской области Роман Старовойт. Никто не пострадал. Губернатор также подчеркнул, что возгорание оперативно было ликвидировано.