Лондон, 4 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский оказался в трудном положении. Такое мнение 4 сентября высказал бывший агент MI6 (секретная разведывательная служба Великобритании — прим. ред.) Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Она (западная помощь Киеву — прим. ред.) уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, ещё 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: «Забудьте об этом. У нас нет таких денег», — заявил он.

По мнению Крука, президента Украины фактически загнали в угол, потому что в киевских властях наблюдается засилье неофашистов, а военные более не хотят самоотверженно бросаться в бой, теряя при этом десятки тысяч человек ежемесячно.

В то же время Зеленский не может начать мирные переговоры, так как западные союзники не дадут ему этого сделать, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Зеленский объявил об отставке главы минобороны Украины Алексея Резникова. По его словам, теперь этот пост займёт глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

До этого военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что Киев не может позволить себе вести войну на истощение. По его мнению, украинские власти начнут сталкиваться со всё большими трудностями при затягивании конфликта.

Позднее директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь написал, что Вооружённые силы России готовы к затяжному конфликту в зоне СВО, занимая терпеливую оборонительную позицию. По словам эксперта, западные страны не могут скрыть досады и разочарования от происходящего, так как контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов.