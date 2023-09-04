Москва, 4 сентября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Суд в Москве 4 сентября оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 13 млн рублей за повторный отказ от локализации личных данных россиян.

Gage Skidmore Twitch

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа 13 млн рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда.

Как сообщало ИА Регнум, в июле и августе 2023 года Twitch штрафовали за неудаление фейков о специальной военной операции России на Украине. Суд обязал организацию выплатить суммарно семь миллионов рублей. В частности, речь шла о видеороликах и текстах, содержащих недостоверную информацию об СВО, а также о подрыве Каховской ГЭС.

Так, закон «О персональных данных» обязывает компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Требование о локализации применяется к зарубежным компаниям, не имеющим в стране физического присутствия. Отказ от выполнения предписаний грозит таким ресурсам блокировкой.