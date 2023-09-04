Белгород, 4 сентября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В Белгородской области пострадал мужчина, подорвавшись на гранате. Об этом 4 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

56.rosguard.gov.ru Граната

Инцидент произошёл в посёлке Комсомольском. Местный житель нашёл в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках.

«Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приёмное отделение городской больницы №2 города Белгорода», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Гладков добавил, что из-за сильного алкогольного опьянения мужчина сам покинул больницу, врачи осмотрят пострадавшего на дому.

Как уточнил источник ИА Регнум, 38-летний мужчина привёл в действие гранату, предположительно, РГД-5, по собственной неосторожности. На место ЧП, произошедшего вечером 3 сентября, выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в больнице скончался 19-й летний житель Москвы, в руках которого взорвалась граната. Следователи возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл в квартире жилого дома на улице Мещерякова.

По предварительным данным, в руках у молодого человека взорвалась граната Ф-1. Происхождение боеприпаса пока не установили. В результате взрыва пострадавшему оторвало руки, также он получил осколочные ранения брюшной полости.

В ЛНР 19 августа ручная граната взорвалась на территории детского дома-интерната. В результате пострадали четыре человека.