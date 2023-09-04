Пекин, 4 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Развёртывание Россией ракетного комплекса «Сармат» повлияет на ход конфликта на Украине, сообщило 4 сентября интернет-издание Asia Times.

Министерство обороны России «Сармат»

«В свете приостановки Россией в феврале 2023 года своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) развёртывание РС-28 «Сармат» имеет серьёзные последствия как для конфликта на Украине, так и для более широкой стратегической стабильности», — сообщило издание.

По мнению автора статьи, из-за развёртывания «Сармата» Западу придётся корректировать систему стратегического сдерживания.

«Аналитики говорят, что развёртывание РС-28 может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания», — сообщило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня президент России Владимир Путин заявил, что скоро «Сармат» поставят на боевое дежурство. 1 сентября глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что этот план реализован.

21 февраля Путин объявил о приостановке Россией участия в ДСНВ, поскольку ситуация с контролем над ядерным оружием изменилась. Сейчас России противостоят в этом отношении не только США, но и НАТО, и этот баланс сил нужно прояснить.

15 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возврат России к ДСНВ невозможен при той недружественной политике, которую ведут США.

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» — это комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

2 сентября журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский военный комплекс может опустошить территорию, превышающую размеры Франции или американского штата Техас.