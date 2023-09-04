Москва, 4 сентября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Жительница Подмосковья обнаружила обломки беспилотника, когда собирала грибы в лесу в Ступино, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон

Как стало известно, женщина, обратилась в дежурную часть и сообщила об обнаружении сгоревших обломков БПЛА. По данным источника ИА Регнум, речь идёт о дроне, который комплекс ПВО «Панцирь-С» сбил ещё 20 августа. Возгорания после уничтожения дрона не возникло. Никто не пострадал.

Правоохранители проводят проверку.

20 августа киевский режим предпринял несколько попыток атаковать ударными беспилотниками территорию России. Так, Минобороны сообщало об уничтожении нескольких дронов в Подмосковье. Беспилотник обнаружили дежурные средства противовоздушной обороны. Дрон пролетал над территорией Ступинского района.

В тот же день беспилотники атаковали Курск и Белгородскую область.