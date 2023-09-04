Новая Ладога, Ленинградская область, 4 сентября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Рыбака с огнестрельным ранением головы обнаружили 3 сентября в Новоладожском канале в Ленинградской области. Мужчину вытащили на берег прохожие, но он умер в машине скорой помощи, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Труп направлен в морг для установления причины смерти. Владельцем гражданского оружия он не являлся», — заявил он.

Инцидент произошёл в городе Новая Ладога. Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалёку от места происшествия надувную лодку погибшего с рыболовными снастями, которая была сильно повреждена. По факту инцидента возбудили уголовное дело об убийстве, убийцу разыскивают.

В деревне Новое Девяткино в Ленинградской области 17 марта отец обнаружил тело сына с простреленной головой. Как отмечалось, рядом с телом мальчика находился травматический пистолет, семь патронов и тетрадь с текстом. Подробности случившегося неизвестны.