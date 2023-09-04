Москва, 4 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. После отравления неизвестными таблетками в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского был госпитализирован 19-летний сын британского бизнесмена Константина Зарипова. Молодой человек находился в тяжёлом состоянии, поэтому у сотрудников полиции не было возможности его опросить. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«26 августа с Лубянского проезда был госпитализирован в токсикологическую реанимацию 19-летний уроженец Великобритании Даниэль Зарипов с предварительным диагнозом отравление таблетками», — рассказал собеседник агентства.

Молодой человек находился в тяжелом состоянии, и у врачей не было возможность расспросить его о случившемся. Медики сообщили о пациенте в полицию, где стали проводить проверку. Полицейские стали разыскивать родственников и знакомых молодого человека. Вскоре выяснилось, что отец парня — известный бизнесмен Константин Зарипов. Мужчина проживает в Лондоне и является владельцем нескольких компаний, одна из которых занимается платёжными системами для среднего бизнеса. Известно, что в одном из своих проектов Константин Зарипов был партнёром 36-летнего Степана Добровольского — старшего сына актрисы Евгении Добровольской. Бизнесмены участвовали в создании проекта Money-4 Limited, он специализировался на услугах для бизнеса, финансовом посредничестве, обработке данных и разработкой программного обеспечения.

Ранее ИА Регнум сообщал, что народный артист России и мастер дубляжа Андрей Мартынов попал в реанимацию после употребления большого количества таблеток. Он сыграл в фильмах «А зори здесь тихие» «Вечный зов» и многих других.