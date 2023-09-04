Врачи рассказали о состоянии актёра Янина
В НИИ Склифосовского рассказали, что актёр Янин остаётся в реанимации
Москва, 4 сентября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Актёр Алексей Янин остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об 4 сентября сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое», — уточнил в беседе с РИА Новости источник в медицинских кругах.
Как сообщало ИА Регнум, днём 2 сентября Российский академический Молодёжный театр (РАМТ), где Янин работал до тяжёлой болезни, опубликовал некролог. Отмечалось, что 40-летний артист скончался после многолетней борьбы с последствиями инсульта.
Позднее жена актёра Дарья Янина опровергла сообщение о его смерти. Она заявила, что произошла чудовищная ошибка, в действительности Алексей жив и находится в коме.
Она также рассказала, что о кончине супруга ей рассказали мошенники, выдавшие себя за врачей НИИ Склифосовского. По её словам, они звонили не только ей, но и родственникам других тяжёлых пациентов. Семья актёра обратилась в полицию, в медучреждении начали внутреннюю проверку.
Янин попал в больницу из-за инсульта в мае 2015 года, когда ему было 32 года. В течение полутора лет он не приходил в сознание, затем был прикован к инвалидному креслу. По словам жены, из-за болезни и проведённой трепанации у артиста произошли необратимые изменения, в том числе связанные с речью и памятью.