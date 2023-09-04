Москва, 4 сентября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. В Кировской области неизвестные сожгли релейный шкаф на станции Киров-Катласский, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл 3 сентября. Как рассказал собеседник агентства, полностью выжженный релейный шкаф, который служит для работы входного светофора, обнаружил электромеханик. Он и сообщил обо всё в полицию.

известно, что несмотря на повреждения, задержки поездов нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций…)

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа сотрудники ФСБ России задержали в Омске агента украинских спецслужб, который поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных путей.

30 августа суд в Брянской области приговорил ещё одного украинского диверсанта к 12 годам колонии за подготовку теракта при помощи боевой части ракеты комплекса «Корсар». Мужчина свою вину признал. В суде он рассказал, что согласился на предложение СБУ вступить в организованное группу для осуществления террористической деятельности в России. Он должен был взорвать самодельное взрывное устройство на одном из объектов транспортной или промышленной инфраструктуры.