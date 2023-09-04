Париж, 4 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Во Франции восхитились игрой полузащитника национальной сборной России Далера Кузяева, недавно ставшего новичком французского клуба «Гавр». Материал о футболисте опубликовала газета L’Equipe.

Андрей Пронин ИА REGNUM Далер Кузяев

Статья под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» — «Лорьян»: Кузяев, царь родился» вышла на сайте издания 4 сентября. Отсылка идёт к оскароносному художественному фильму «Звезда родилась».

Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнёры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча.

Как сообщало ИА Регнум, российский полузащитник Далер Кузяев, ранее выступавший в санкт-петербургском футбольном клубе «Зенит», перешёл во французскую команду «Гавр» 12 июля. Соглашение с 30-летним российским спортсменом рассчитано на два года.

В составе «Зенита» игрок пять раз стал чемпионом России, дважды выиграл суперкубок и один раз — кубок страны. За национальную российскую сборную футболист сыграл в 46 матчах, забив в них два гола и отдав семь результативных передач.

Свой дебютный гол за новый клуб российский футболист забил 20 августа во время матча второго тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Брестом». Он отличился на 52-й минуте точным ударом в дальнюю «девятку» с линии штрафной площади. Однако его гол не спас команду от поражения, «Брест» победил со счётом 2:1.

В домашнем матче чемпионата Франции по футболу против «Лорьяна», который состоялся 3 сентября, Кузяев открыл счёт, забив мяч в ворота соперников на 53-й минуте. Это его второй мяч в составе «Гавра» и четвёртый в составе новой команды. Встреча завершилась со счётом 3:0.