Анкара, 4 сентября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил 4 сентября телеканал A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Господин президент вылетел на переговоры с Путиным», — сообщил телеканал. Самолёт Эрдогана вылетел из Стамбула в 10:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган в свете предстоящих переговоров заявлял, что планирует лично обсудить с президентом России тему возобновления зерновой сделки.

Также будут обсуждаться вопросы обмена пленными между Россией и Украиной и тема транспортировки через Турцию российского газа в Европу.

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