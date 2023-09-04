Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
A Haber: Эрдоган вылетел из Стамбула в Сочи на переговоры с Путиным
Анкара, 4 сентября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил 4 сентября телеканал A Haber.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Господин президент вылетел на переговоры с Путиным», — сообщил телеканал. Самолёт Эрдогана вылетел из Стамбула в 10:50 мск.
Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган в свете предстоящих переговоров заявлял, что планирует лично обсудить с президентом России тему возобновления зерновой сделки.
Также будут обсуждаться вопросы обмена пленными между Россией и Украиной и тема транспортировки через Турцию российского газа в Европу.
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