Владелец «Вкусно ― и точка» заявил о планах McDonald’s вернуться в Россию
Владелец «Вкусно — и точка» Говор заявил о планах McDonald’s вернуться в Россию
Москва, 4 сентября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Американская компания McDonald’s при продаже своего бизнеса в России рассчитывала вернуться в страну, если изменится ситуация. Об этом 4 сентября заявил владелец сети ресторанов «Вкусно ― и точка» Александр Говор.
«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», ― рассказал в беседе с ТАСС Говор.
Он также добавил, что его сделка с McDonald’s подразумевает возможность возвращения компании в Россию, однако она должна будет выкупить у предпринимателя бизнес за вложенные им деньги, а также он будет первым претендентом на мастер-франчайзи. Говор подчеркнул, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети.
Несмотря на договорённости, бизнесмен считает маловероятным возвращение McDonald’s в страну в прежнем виде.
«Едва ли корпорация продолжит управлять ресторанами в случае возвращения сюда. В большинстве стран предприятия работают по франшизе. Россия всегда была исключением», ― пояснил владелец сети ресторанов.
Как сообщало ИА Регнум, 14 марта 2022 года сеть «Макдоналдс» в России на фоне начала специальной военной операции Вооружённых сил приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России, а 16 марта объявила о своём уходе с российского рынка. Сеть приобрёл бизнесмен Александр Говор. В июне стало известно, что бывшие рестораны «Макдоналдс» в России получат название «Вкусно — и точка».
В январе 2023 года сообщилось, что McDonald’s собирается уйти из Казахстана из-за логистических проблем в поставках мяса из России. Уточнялось, что американская компания запретила казахской франшизе закупать котлеты у российских поставщиков после того, как McDonald’s решил уйти из России из-за начала спецоперации на Украине.