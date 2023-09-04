Москва, 4 сентября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Американская компания McDonald’s при продаже своего бизнеса в России рассчитывала вернуться в страну, если изменится ситуация. Об этом 4 сентября заявил владелец сети ресторанов «Вкусно ― и точка» Александр Говор.

Иван Шилов ИА REGNUM Рональд, МакДоналдс

«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», ― рассказал в беседе с ТАСС Говор.

Он также добавил, что его сделка с McDonald’s подразумевает возможность возвращения компании в Россию, однако она должна будет выкупить у предпринимателя бизнес за вложенные им деньги, а также он будет первым претендентом на мастер-франчайзи. Говор подчеркнул, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети.

Несмотря на договорённости, бизнесмен считает маловероятным возвращение McDonald’s в страну в прежнем виде.

«Едва ли корпорация продолжит управлять ресторанами в случае возвращения сюда. В большинстве стран предприятия работают по франшизе. Россия всегда была исключением», ― пояснил владелец сети ресторанов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта 2022 года сеть «Макдоналдс» в России на фоне начала специальной военной операции Вооружённых сил приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России, а 16 марта объявила о своём уходе с российского рынка. Сеть приобрёл бизнесмен Александр Говор. В июне стало известно, что бывшие рестораны «Макдоналдс» в России получат название «Вкусно — и точка».

В январе 2023 года сообщилось, что McDonald’s собирается уйти из Казахстана из-за логистических проблем в поставках мяса из России. Уточнялось, что американская компания запретила казахской франшизе закупать котлеты у российских поставщиков после того, как McDonald’s решил уйти из России из-за начала спецоперации на Украине.