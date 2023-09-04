Москва, 4 сентября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал владельца сайта знакомств Tinder на десять миллионов рублей за отказ локализовать данные граждан России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Решение о штрафе вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы в отношении американской Match Groop LLC — владельца Tinder. Суд признал Match Groop виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере десять миллионов рублей», — процитировало заявление судьи Тимура Вахрамеева РИА Новости.

В мае Роскомнадзор потребовал от Match Group соблюдать закон о персональных данных, предусматривающий хранение данных о гражданах России в базах, находящихся на территории России. Match Group в очередной раз не выполнил это требование и теперь должен выплатить штраф.

Аналогичная ситуация произошла в июле прошлого года: Match Group тогда присудили штраф в размере два миллиона рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 30 июня 2023 года Tinder перестал работать в России. О своём решении Match Group объявил в начале мая.

В конце августа суд в Москве оштрафовал Twitch Interactive на три миллиона рублей за то, что стриминговый сервис не удалил фейки о СВО (в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Ложная информация касалась подрыва Каховской ГЭС.