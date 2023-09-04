Ярославль, 4 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Следователи начали проверку после смерти 35-летней женщины, подозреваемой в утоплении 10-месячной дочери в реке Которосль в Ярославле. Об этом 4 сентября рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины», — отметили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, подозреваемая в убийстве своего 10-месячного ребёнка женщина на прошлой неделе предприняла попытку свести счёты с жизнью, после чего её госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в реке Которосль в Ярославле нашли тело 10-месячного ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении матери. Тело ребёнка нашли под мостом. Позднее правоохранители задержали женщину, криминалисты начали выяснять все обстоятельства произошедшего.