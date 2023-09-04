Киев, 4 сентября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Советский и украинский актёр Юрий Потапенко, известный по исполнению ролей в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Мажор», скончался на 59-м году жизни. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра».

Кадр из фильма «Опер по вызову» Юрий Потапенко

«Отошёл в вечность актёр «Молодого театра» Юрий Потапенко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время актёр жаловался на боли в сердце.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года и окончил Киевский государственный театральный институт имени Карпенко-Карого в 1990-м году. Актёр играл в «Молодом театре» и театре «Браво», в которых исполнял несколько ролей.

Также исполнил роли в около 60 советских, украинских и российских фильмов и сериалов. В числе последних «Возвращение Мухтара», «Мажор» и «Опер по вызову».