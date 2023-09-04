Дзержинск, Нижегородская область, 4 сентября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области нетрезвый мужчина на иномарке врезался в рейсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 3 сентября на 5-м км автодороги у въезда в посёлок Дачный. В момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было.

По предварительным данным, «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус. В полиции добавили, что водитель иномарки был пьян и не смог справиться с управлением.

В результате 49-летняя женщина и 30-летний мужчина, находившиеся в «Ниссане», погибли на месте. Виновника аварии ещё с одним пассажиром доставили в больницу.

В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи 19 августа рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали три человека. Авария произошла перед тоннелем на дороге в посёлок Красная Поляна. По предварительным данным, столкновение спровоцировал легковой автомобиль, который выехал на полосу встречного движения.

В Южно-Сахалинске 25 августа на перекрёстке проспекта Мира и улицы Ивана Куропатко столкнулись рейсовый автобус № 3 и внедорожник. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Водителя Hyundai зажало в салоне.

В Калуге днём 24 августа водитель «Тойоты» не справился с управлением и сбил людей на тротуаре на улице Кирова. Его задержали и доставили в отдел полиции. В момент аварии мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.