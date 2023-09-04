Иран, 4 сентября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. На севере Ирана при обрушении шахты погибли шесть человек, сообщило 4 сентября Tasnim.

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По данным главы провинции Семнан, где произошло ЧП на шахте, шесть горняков извлекли из-под завалов. Губернатор прибыл на место происшествия и лично командовал спасательной операцией.

Шахта обрушилась в результате взрыва газа на глубине 700 м в 19:30 по местному времени накануне, 3 сентября.

После инцидента в городе Дамган местные власти провели совещание по кризисному управлению, к месту ЧП направили спасательные силы с баз Чешме Али и Дамган.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа обвал произошёл на шахте «Терновская» в городе Кривом Роге в Днепропетровской области. Один человек погиб и ещё один пострадал.