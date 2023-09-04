Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. В Камчатском крае начали производить дроны-камикадзе для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом 4 сентября сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

Он отметил, что первая партия из 80 беспилотников уже готова к отправке в зону военных действий.

«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — уточнил Солодов в сообщении в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ещё одной задачей правительства региона является обеспечение связи камчатских производителей и операторов, а также обучение управлению дронами и их обслуживанию подразделений Вооруженных сил РФ, которые базируются на территории региона.

Как сообщало ИА Регнум, в России запустили производство дронов-камикадзе «Гастелло», при создании которых учитывались пожелания участников специальной военной операции. Как сообщил инженер-разработчик, проектная мощность нового производства составляет 5 тыс. единиц в месяц. В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах «Гастелло» будет доведено до 95%. В настоящее время собирающиеся на новой конвейерной линии дроны на 30% состоят из российских комплектующих, в частности корпуса и карбоновые рамы.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в мае сообщил, что в Запорожской области запустили производство беспилотников с функцией виртуального присутствия оператора (FPV) и подготовку операторов для них.

Российский FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» в июле успешно отработал по десанту украинских военных, передвигавшемуся ночью на лодке по Днепру по направлению к Антоновскому мосту. На одном из участков фронта, где применяется «Упырь», ВСУ отвели технику на 5 км вглубь.