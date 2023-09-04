Симферополь, 4 сентября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Последствия возможного вторжения в Крым для украинских властей, которые не оставляют надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию, будут плачевными. Об этом президента Украины Владимира Зеленского предупредил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Парламентарий отметил, что правительство Зеленского практически уничтожило Украину во всех сферах, но сделать это с Крымом им не удастся.

«Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно», — подчеркнул в беседе с РИА Новости Гемпель.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он намерен осуществить захват Крыма, как только у него появятся средства на такую операцию. Он открыто заявил, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров под контроль Украины и никто его не остановит.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что переговоры с Россией могут начаться лишь после возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом). В Вашингтоне, в свою очередь, отмечали, что вопрос о необходимости силовой борьбы за Крым в Киеве должны решать сами.

В Кремле и МИД РФ отмечали, что Россия готова к мирным переговорам при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии принятия новых территориальных реалий, то есть возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России.

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, Крым был и является частью России, и любые разговоры о его якобы возможном возвращении в состав Украины — это иллюзия.