Киев, 4 сентября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В Киеве опасно ходить по улицам в военной форме. Такого человека могут принять за сотрудника военкомата, который раздаёт повестки. Об этом 4 сентября сообщил пленный военный Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», — рассказал в беседе с РИА Новости украинский военный.

Он добавил, что люди проявляют агрессию по отношению к людям в военной форме из-за тех работников военкоматов, которые берут взятки, «отмазывают» от службы.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране ещё на 90 суток ― до 15 ноября.

11 августа Зеленский распорядился уволить всех военкомов во всех регионах и заменить их военными, которые принимали участие в боевых действиях, но прекратили службу из-за утраты здоровья. Он назвал государственной изменой цинизм и факты взяточничества в период вооружённого конфликта.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что мобилизация на Украине не прекращается и идёт в постоянном режиме, а огромные потери вынуждают Киев всё сильнее интенсифицировать набор «пушечного мяса» и для этого пересматриваются все медицинские документы об отсрочках. Он напомнил, что таких как минимум 170 тысяч. За осень они собираются мобилизовать порядка 200 тысяч, а за зиму и весну — ещё 300 тысяч. Однако эксперт уверен, что эти показатели не будут достигнуты.

Теперь на Украине мобилизации подлежат ограниченно годные к службе мужчины. Служить такие граждане будут по конкретной военной специальности, которую назначит врачебная комиссия. Также разрешили призывать на военную службу людей с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом, а также расстройством психики.