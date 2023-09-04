Видное, Московская область, 4 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Пожар на складе в городе Видное Московской области полностью потушили, сообщили 4 сентября в пресс-службе МЧС РФ.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Пожар на складе в Подмосковье полностью потушен», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Видном вспыхнул в 23:30 мск на складе лакокрасочной продукции. После полуночи его локализовали на площади 1200 квадратных метров.

Данных о пострадавших не поступало.