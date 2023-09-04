Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Камчатский край получил поддержку территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая», где запущено производство дронов-камикадзе. Первая партия оборудования уже готова к отправке камчатским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, производство дронов на территории региона является одним из важнейших направлений работы. «Производство дронов на территории Камчатского края получило поддержку. В целом очень важно взаимодействие камчатских производителей, операторов дронов, а также обучение управлению дронами и их ремонту соответствующих подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, базирующихся на территории региона», — заявил Владимир Солодов.

Создать территорию опережающего развития под проекты оборонной промышленности заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил в конце января 2023 года. Резиденты ТОР, которые выпускают продукцию двойного и военного назначения, смогут получать льготные кредиты по ставке 1% и другие государственные меры поддержки.

«По поручению губернатора Камчатского края мы запустили производство дронов-камикадзе на территории региона в рамках ТОР «Патриотическая». Первая партия в количестве 80 штук уже готова к отгрузке в зону специальной военной операции», — отметил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов. «Соответствующим оборудованием мы планируем обеспечить как военнослужащих 40-й бригады морской пехоты, так и бойцов в составе 110-й и 164-й бригад», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны Российской Федерации заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России должны быть интегрированы в единую сеть и быть доступными для применения воинскими формированиями различного уровня.