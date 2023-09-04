Тайбэй, 4 сентября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Из-за тайфуна «Хайкуй» на Тайване пострадали 78 человек, сообщило 4 сентября местное министерство внутренних дел.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Тайфун

Известно, что за медицинской помощью 23 человека обратились в городе Гаосюн на юге Тайваня, 20 — в уезде Тайдун.

На юге острова спасатели провели эвакуационные мероприятия: с побережья, из горной местности и из других опасных районов вывезли 7,1 тыс. жителей. На Тайване оперативно открыли 95 временных убежищ, в которых находятся 1,9 тыс. жителей пострадавших районов.

«Хайкуй» накануне, 3 сентября, пересёк Тайвань с востока на запад, а затем переместился в Тайваньский пролив.

Это второй за неделю удар тайфунов по острову. Неделю назад на юг Тайваня пришёл тайфун «Саола».