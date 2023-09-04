Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. На 110 км распространился пепел от камчатского вулкана Шивелуч. Жителей просят использовать индивидуальные средства защиты. Об этом говорится в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского муниципального района.

NASA Вулкан Шивелуч

«В 12:30 (время местное) 4 сентября по спутниковым данным зарегистрирован подъём ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до трёх километров над уровнем моря протянулся на 110 км на восток от вулкана», — уточнили в местные власти.

Население предупреждают, что есть вероятность оседания пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского муниципального района. Всем гражданам при появлении пепла рекомендовано закрыть в домах окна, при выходе на улицу использовать защитные маски или марлевые повязки.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров. Шлейф от выброса распространился в сторону Камчатского залива в восточном направлении. Населённых пунктов на пути следования пеплового шлейфа не было.

4 сентября на вулкане Эбеко в Сахалинской области зафиксировали пепловый выброс высотой более 2 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до десяти км. В Единой дежурно-диспетчерской службе города Северо-Курильска отметили, что пеплопада не наблюдалось. Запаха сероводорода и угрозы жизнедеятельности населения нет.