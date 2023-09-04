Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко после завершения проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США станет первой ракеткой мира и возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

(сс) si.robi Арина Соболенко

В понедельник в четвертьфинал турнира не смогла выйти спортсменка из Польши Ига Швёнтек, которая на данный момент является первой ракеткой мира. Таким образом, Арина Соболенко обойдёт её в обновлённом рейтинге вне зависимости от дальнейшего выступления белоруски на турнире.

В четвёртом круге US Open Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Игра пройдёт 5 сентября на стадионе «Артур Эш Стэдиум».

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Дарья Касаткина в матче третьего круга Открытого чемпионата США одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен. Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.