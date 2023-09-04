Тегеран, 4 сентября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский стремится удержаться у власти, используя тему невозможности проведения выборов, сообщила иранская газета Hamshahri.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти, тогда как глава государства, который привёл страну к военному конфликту с соседней сверхдержавой, по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — отметил автор.

В издании добавили, что на дату выборов повлияло неоднократное продление военного положения на Украине и всеобщая мобилизация.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Зеленский заявил, что в случае проведения в стране президентских выборов в 2024 году «не бросит» свою страну.

Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 года, парламентские — осенью 2023 года. Ранее глава киевского режима утверждал, что из-за введённого в стране военного положения выборы проводиться не будут. При этом в августе 2023 года украинский лидер сказал, что теоретическая возможность проведения выборов в стране до завершения конфликта существует, но для этого Запад должен дать Киеву $5 млрд на их проведение, а также направить своих наблюдателей, в том числе на линию боевого соприкосновения.