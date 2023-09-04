Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций, с учётом новых предложений по зерновой сделке, может решить проблемы со страхованием грузов российских судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил телеканал A Haber

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В пакет предложений включены такие пункты, как вмешательство ООН в преодоление проблем со страхованием и принятие мер по решению проблем, с которыми сталкиваются российские суда, перевозящие зерновые продукты», — сообщил источник.

Действие зерновой сделки было приостановлено 17 июля текущего года. Российская сторона соглашения неоднократно заявляла о готовности начать переговоры о возобновлении инициативы только при выполнении обещанных России условий.

Как передавало ИА Регнум, одной из тем переговоров президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи может стать возобновление черноморской зерновой инициативы. При этом в ходе переговоров в первую очередь будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений двух стран.