Вашингтон, 4 сентября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден расстроился из-за возможного отказа председателя КНР Си Цзиньпина посетить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, сообщил 3 сентября пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия G20

«Я разочарован, но я намерен встретиться с ним», — приводит пресс-пул реакцию Байдена на возможное отсутствием председателя КНР на сентябрьском саммите.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял ранее, что Байден хотел бы увидеться с Си Цзиньпином в Нью-Дели. В американской администрации при этом осознают, что решение об участии в саммите принимать Пекину.

Как сообщало ИА Регнум, саммит G20 пройдёт 9–11 сентября в очном формате в столице Индии Нью-Дели. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

По данным источников агентства Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индию. Вместо него Китай, как предполагается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.