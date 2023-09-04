Бразилиа, 4 сентября, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Бразилия впервые с 1999 года закупила у России в текущем году партию природного и обогащённого урана на $72 млн долларов. Анализ данных бразильской статслужбы приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Летом 2023 года Бразилия импортировала из России обогащённый уран на $18,9 млн. Также правительство латиноамериканской страны закупило 26,9 тонны природного урана на сумму $52,7 млн.

Кроме того, Бразилия закупает у РФ и другие радиоактивные элементы. За семь месяцев 2023 года был приобретен только один килограмм на $3 млн долларов, а за весь 2022 год страна импортировала примерно на эту же сумму 108 килограммов.

Кроме России, природный уран Бразилия закупала у Великобритании, Казахстана, Канады, обогащённый — у Великобритании, Германии, Швеции и США.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявлял, что вести международную урановую политику без России, которая является одним из крупных производителей и поставщиков урана, невозможно. По его словам, главным игроком на рынке урана является Китай, при этом Россия присутствует в сумме на более чем половине из 40% китайских добывающих предприятий.