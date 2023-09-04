Наступивший 558-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об уничтожении четырёх быстроходных военных катеров Willard Sea Force производства США с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части акватории Чёрного моря. Как сообщает Минобороны, в ночь на 4 сентября 2023 года ВСУ следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья и были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота.

Также около 1:00 по московскому времени была пресечена попытка совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа. Оба дрона были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

Тем временем боевые вертолёты Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа поразили управляемыми и неуправляемыми ракетами украинский опорный пункт на краснолиманском направлении, а многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 применил в зоне спецоперации гиперзвуковую ракету «Кинжал».

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