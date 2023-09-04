Симферополь, 4 сентября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Самолёты Черноморского флота уничтожили в акватории Чёрного моря четыре быстроходных катера американского производства Willard Sea Force с десантными группами ВСУ. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

«В северо-западной части акватории Чёрного моря самолётами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера… с десантными группами ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что катера с десантными группами ВСУ следовали в направлении мыса Тарханкут крымского побережья.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября в российском оборонном ведомстве сообщили, что силы морской авиации Черноморского флота 29 и 30 августа сорвали несколько попыток противника высадиться на побережье Крыма. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга подчеркнул, что Черноморским флотом установлен постоянный контроль в акватории Чёрного моря.