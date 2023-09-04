Вашингтон, 4 сентября, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Действия администрации Соединённых Штатов Америки привёл к созданию армии, которая не способна воевать, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«США создают армию, которая не умеет воевать. Для многих американцев вступление в ряды современных вооружённых сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM, трансгендерному лобби», — написал Макгрегор на своей станице в социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что действующий президент США Джо Байден должен заставить украинскую сторону пойти на уступки и начать мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что конфликт на Украине также привёл к ослаблению американской экономики и росту преступности и миграции.